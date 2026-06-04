

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران تمرین امروز خود را از ساعت ۱۰:۳۰ در مجموعه ورزشی منطقه لارا در آنتالیا برگزار کرد که نزدیک به ۱۰۰ دقیقه طول کشید.

شاگردان حسین عبدی پس از نرم دوی، تمرینات استقامتی سنگینی را همراه با کار با توپ برگزار کردند.

خلاقیت ایجادشده در تمرینات امروز باعث شد تا بازیکنان با وجود فشار قابل توجه، طراوت لازم را داشته باشند.

کادرفنی تیم فوتبال امید سعی داشت در این حلقه تمرینی، بازیکنان به اوج آمادگی بدنی لازم برسند تا بتوانند با توانایی جسمانی مطلوب برای تاکتیک‌های مدنظر عبدی آماده شوند.

بازیکنان و مربیان تیم امید قرار است عصر امروز به تماشای بازی دوستانه تیم ملی بزرگسالان ایران و مالی در آنتالیا بنشینند.