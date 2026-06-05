به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت ایران را یکی از ۱۰ کشور دارای بیشترین شیوع چاقی در جهان عنوان کرد و گفت: مصرف غذا‌های ناسالم در ایران بسیار زیاد و روبه افزایش است؛ به طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد میزان چاقی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در کشور، روند صعودی شدیدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه مشکل چاقی و اضافه وزن در گروه سنی نوجوانان بسیار نگران‌کننده است، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی این روند، کاهش شدید فعالیت بدنی افراد به ویژه در کودکان و نوجوانان است؛ چراکه عمده این افراد ساعت زیادی از شبانه روز را بدون کوچکترین تحرک بدنی در فضای مجازی سیر می‌کنند.

یکی از روش‌های نوین درمان چاقی در جهان استفاده از دارو‌های لاغری به ویژه آمپول‌های لاغری است؛ به طوری که استفاده از این آمپول‌ها در جهان مورد توجه قرار گرفته و در کشورمان نیز با استقبال زیادی رو‌به‌رو شده است.

علیرضا استقامتی، رئیس دانشکده پزشکی و استاد غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به گذشت حدود یک سال از ورود نسل جدید دارو‌های لاغری به بازار دارویی ایران، گفت: در حال حاضر دو مولکول اصلی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو برای درمان دیابت و چاقی کاربرد دارند و مطالعات جهانی آنها قابل انطباق با جمعیت ایرانی است.

وی با بیان اینکه یکی از این دارو‌ها با نام تجاری «اوِزمپیک» در دنیا شناخته می‌شود و دیگری با مولکول قوی‌تر «تیرزپاتاید» عرضه شده است، افزود: تیرزپاتاید نسبت به سماگلوتاید اثر قوی‌تری دارد، اما هر کدام ویژگی‌ها و تأییدیه‌های خاص خود را دارند.

استقامتی خاطر نشان کرد: برای مثال برخی مطالعات علمی اثر مثبت یکی از این دارو‌ها را بر آپنه خواب تأیید کرده‌اند؛ در حالی که درباره دیگری هنوز چنین داده‌ای وجود ندارد. همچنین در بیماران مبتلا به کبد چرب، دیابت و بیماری‌های قلبی برخی از این دارو‌ها تأییدیه رسمی دارند.

به گفته وی، با ورود نسل‌های جدیدتر و قوی‌تر این دارو‌ها در سال‌های آینده، احتمالاً نقش جراحی‌های چاقی کمرنگ‌تر خواهد شد؛ دارو‌هایی که بتوانند کاهش وزن ۳۰ درصدی ایجاد کنند، عملاً به سطح اثرگذاری جراحی نزدیک می‌شوند.

اثربخشی مشابه نمونه ایرانی و خارجی

استقامتی درباره تفاوت نمونه ایرانی و خارجی این دارو‌ها با وجود اختلاف قابل توجه قیمت»، تصریح کرد: بر اساس تجربه بالینی ما، نمونه تولید داخل با نام اسپارتینا اثربخشی مطلوبی داشته‌اند و کاهش وزن‌های قابل توجه حتی تا ۱۵ و ۲۰کیلوگرم در بیماران مشاهده شده است.

وی اضافه کرد: نمی‌توان گفت تفاوت قیمت بالا به معنای تفاوت در اثرگذاری است؛ در عمل، اسپارتینای ایرانی نیز نتایج قابل قبول و خوبی نشان داده‌اند.

استاد غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا این دارو‌ها جایگزین جراحی‌های چاقی شده‌اند؟»، گفت: این دارو‌ها در شرایط معمول می‌توانند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد وزن بدن را کاهش دهند.

استقامتی یادآور شد: در حالی که جراحی‌های چاقی در برخی بیماران، به‌ویژه افرادی با شاخص توده بدنی بالای ۴۰، ممکن است کاهش وزن بیشتری ایجاد کنند؛ بنابراین هنوز در برخی موارد، جراحی گزینه مؤثرتری است؛ هرچند جراحی نیز با عوارض و احتمال بازگشت وزن همراه است.

کیفیت قابل رقابت قلم‌های تزریقی ایرانی

این فوق تخصص غدد درباره کیفیت فناوری قلم‌های اسپارتینا، اظهار داشت: از نظر تکنولوژی و کیفیت ساخت، اسپارتینا کاملاً قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند و تاکنون گلایه خاصی در این زمینه مشاهده نشده است.

بیمه‌ها توان پوشش گسترده ندارند

استقامتی با اشاره به ضرورت پوشش بیمه‌ای این دارو‌ها با توجه به شیوع بالای چاقی در کشور گفت: از نظر علمی و ایده‌آل، پوشش بیمه‌ای می‌تواند به کاهش عوارض بیماری‌های مرتبط با چاقی کمک کند، اما باید واقع‌بین بود.

وی متذکر شد: در حال حاضر بیمه‌ها حتی در انجام تعهدات فعلی خود با چالش مواجه‌اند و پوشش چند میلیون بیمار جدید عملاً فراتر از توان مالی آنهاست.

استاد غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به آغاز یک مطالعه درباره اثربخشی این دارو‌ها در ایران، افزود: این پژوهش به صورت چند مرکزی در حال انجام است و نتایج آن طی سه تا چهار ماه آینده منتشر خواهد شد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اینکه «آیا این دارو‌ها تحولی شگرف در درمان چاقی هستند؟»، گفت: برخی از این دارو‌ها به‌عنوان گیم‌چنجر (تحول آفرین) در پزشکی شناخته می‌شوند و در کنار کشف انسولین و آنتی‌بیوتیک‌ها از آنها یاد می‌شود؛ چراکه می‌توانند اثرات متعددی بر دیابت، چاقی و بیماری‌های متابولیک داشته باشند.

وی تأکید کرد: بیماران نباید تمام بار درمان را بر دوش دارو بگذارند. رعایت رژیم غذایی صحیح، کاهش حجم غذا، مصرف مایعات سالم و اصلاح سبک زندگی همچنان رکن اصلی درمان چاقی است و استفاده صحیح و تحت نظر پزشک از این دارو‌ها اهمیت اساسی دارد.