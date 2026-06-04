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نود و پنجمین اجتماع شبانه مردمی در شهرستانهای استان تهران با محور اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نقش وحدت ملی در تقویت قدرت بازدارندگی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این مراسم با اشاره به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و حفظ اقتدار ملی تأکید کردند.
حاضران، تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقهای را نتیجه توان دفاعی کشور، حمایت مردم از نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر فشارها دانستند. در این اجتماع همچنین بر نقش وحدت ملی، همدلی میان مردم و مسئولان و حرکت در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید شد.
شرکتکنندگان، حمایت از جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم منطقه را از اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده و بر ضرورت تداوم این رویکرد تأکید کردند.