مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه در جنگ ۴۰ روزه، ۱۱۹ مورد اصابت به تأسیسات گاز داشتیم، گفت: پس از اصابت به تأسیسات پارس جنوبی و تأثیر آن بر شبکه سراسری، همکاران ما توانستند در مدت چهار ساعت، مصرف صنایع استان را به ۱۳ میلیون مترمکعب برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیهان ساکی‌پور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۷۲ ایستگاه گاز در سراسر استان فعال است. طول شبکه اجرا شده برای گازرسانی در استان ۲۲ هزار و ۴۲۰ کیلومتر است و تعداد انشعابات نیز ۷۶۵ هزار انشعاب است.

وی افزود: تعداد مشترکین تحت پوشش یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفر و تعداد خانوار‌های تحت پوشش یک میلیون و ۲۹۴ هزار خانوار است. میزان بهره‌مندی شهری در استان ۹۹.۹ درصد و بهره‌مندی روستایی ۹۸.۸ درصد است.

ساکی‌پور ادامه داد: استان خوزستان ۴ هزار و ۱۳۱ روستا دارد که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۷۹ روستا قابلیت گازرسانی دارند. مطابق قوانین جاری، سرانه هزینه شبکه باید زیر ۴۵ میلیون تومان و تعداد خانوار روستا حداقل ۲۰ خانوار باشد. از این تعداد، تاکنون ۲ هزار و ۵۵۰ روستا به طور کامل گازرسانی شده است. ۲۱ روستا در دست اجراست و ۷ تا ۸ روستای باقی‌مانده نیز در پروژه‌های آتی تکمیل خواهند شد. از ۹۰ شهر استان، ۸۹ شهر گازدار هستند و تنها شهر «چلو» هنوز مجوز گازرسانی نگرفته است.

عملکرد شرکت گاز در جنگ رمضان

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به عملکرد این شرکت در جنگ رمضان گفت: قبل از جنگ، مصرف گاز استان حدود ۶۴ میلیون مترمکعب بود که بین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با اعمال محدودیت‌ها، این مصرف به ۵۴ میلیون مترمکعب رسید. پس از اصابت به تأسیسات پارس جنوبی و تأثیر آن بر شبکه سراسری، همکاران ما توانستند در مدت چهار ساعت، مصرف صنایع استان را به ۱۳ میلیون مترمکعب برسانند. با مدیریت انجام شده، هیچ گونه خللی در گازرسانی شهری ایجاد نشد. در جنگ ۴۰ روزه، ۱۱۹ مورد اصابت به تأسیسات گاز داشتیم که از این تعداد، ۷۱۰ مورد قطع گاز رخ داد. تاکنون ۶۶۱ مورد از این قطعی‌ها رفع شده و مابقی مربوط به پادگان‌هایی است که هنوز اجازه ورود برای ترمیم نداده‌اند.

ساکی‌پور با اشاره به درس‌آموخته‌های این دوره گفت: بزرگترین تجربه ما این بود که توانستیم ماشین سوخت رسان بگیریم و زیرساخت بی‌سیم را گسترش دهیم و فلرینگ گاز شیرین در شهر اهواز و منطقه اهواز را به صفر برسانیم. همچنین گاز مازاد را به نیروگاه افق ماهشهر و دو کارخانه سیمان مسجدسلیمان و رامهرمز منتقل کردیم.

وی افزود: دو مورد اصابت به اموال داشتیم که از جمله آنها اداره گاز کارون بود که در ۲۲ بهمن افتتاح شد و مجدداً مورد اصابت قرار گرفت. همچنین خانه سازمانی رئیس اداره گاز اندیمشک آسیب دید. همچنین توانستیم مراکز دومی برای امداد مانیتورینگ و حراست بگیریم تا همکاران بدون استرس به خدمت‌رسانی مشغول شوند.

آمار حوادث ناشی از گاز در سال ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان در خصوص آمار حوادث گاز در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۴ مورد حادثه داشتیم که از این تعداد، ۶۱ مورد انفجار و آتش‌سوزی و ۳ مورد گازگرفتگی بوده است. متأسفانه در این حوادث، ۷۴ نفر مصدوم شدند و ۲۷ نفر جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به علل بروز این حوادث بیان کرد: انفجار و آتش‌سوزی ناشی از گاز، ۸ درصد به دلیل استفاده از وسایل غیراستاندارد، ۱۰ درصد به دلیل شیر‌های بدون درپوش، ۴۰ درصد به دلیل نشت از سیستم لوله‌کشی، ۲۸ درصد به دلیل استفاده از شیلنگ‌های پوسیده بوده است. همچنین در مورد گازگرفتگی‌ها، دو مورد بدون دودکش و یک مورد به دلیل گرفتگی دودکش رخ داده است.

تعرفه‌های جدید گاز با چهار پله مصرفی

ساکی‌پور در خصوص تعرفه‌های جدید گاز که از سوی هیئت دولت ابلاغ شده، گفت: تعرفه‌های گاز به صورت چهار پله‌ای تعیین شده است. پله اول هر مترمکعب گاز ۳۵۳ تومان، پله دوم حدود ۹۰۰ تومان، پله سوم ۳،۶۰۰ تومان و پله چهارم ٣٠ هزار و ٥٢٨ تومان است.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان، اظهار کرد: بر اساس کنتورخوانی انجام شده، در سطح استان حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله اول مصرف قرار دارند و میانگین قبض آنها حدود ۵۰ هزار تومان بوده است. در شهرستان ایذه، حدود ۶۷ درصد مصرف‌کنندگان در پله اول بودند و میانگین قبض آنها حدود ۷۵ هزار تومان بوده است. حدود ۱۷.۵ درصد در پله دوم با میانگین قبض ۲۰۰ هزار تومان، ۱۲.۳ درصد در پله سوم با میانگین قبض ۶۸۰ هزار تومان، و حدود ۳ درصد در پله چهارم قرار داشتند که از این تعداد، ۳۷۶ قبض کمتر از یک میلیون تومان، ۶۸۴ قبض بین یک تا پنج میلیون تومان و ۸۴۸ قبض بالای چهار میلیون تومان بوده است که اکثر این موارد اصلاح و رفع شده است.