به گزارش خبرگزاری داوسیما مرکز کرمان؛ همزمان باعید بزرگ "غدیر خم" عملیات اجرایی مدرسه کیمیای دانش (۴۲) با حمایت گروه مالی گردشگری و با حضور استاندار کرمان، آغاز شد.

این مدرسه ۶ کلاسه در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع و زیربنای هزار مربع با اعتبار اولیه‌۵۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری ساخته می‌شود.

آزادراه "انار تا باغات هرمزگان"، نیز کار بزرگی در حوزه زیرساخت جاده‌ای استان است که با ورود گروه مالی گردشگری اجرایی خواهد شد.