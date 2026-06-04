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عملیات اجرایی احداث مدرسه خیرساز کیمیای دانش (۴۲) در بردسیر با حضور استاندار کرمان آغازشد.
به گزارش خبرگزاری داوسیما مرکز کرمان؛ همزمان باعید بزرگ "غدیر خم" عملیات اجرایی مدرسه کیمیای دانش (۴۲) با حمایت گروه مالی گردشگری و با حضور استاندار کرمان، آغاز شد.
این مدرسه ۶ کلاسه در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع و زیربنای هزار مربع با اعتبار اولیه۵۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری ساخته میشود.
آزادراه "انار تا باغات هرمزگان"، نیز کار بزرگی در حوزه زیرساخت جادهای استان است که با ورود گروه مالی گردشگری اجرایی خواهد شد.