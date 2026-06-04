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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مهار آتشسوزی گسترده که دیشب در سه سوله فعال در حوزه تولید و ضدعفونی ظروف بیمارستانی در یکی از شهرکهای صنعتی اهواز رخ داده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی بیان کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: شب گذشته در پی اعلام این حادثه، ۶ دستگاه خودروی اطفای حریق، پنج دستگاه تانکر آبرسان، هفت دستگاه خودروی پیشرو و بیش از ۴۰ نفر از آتشنشانان و فرماندهان عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات گسترده مهار آتش را آغاز کردند.
ربیعی با اشاره به نوع فعالیت این واحدها تصریح کرد: سولههای حادثهدیده در زمینه تولید و ضدعفونی ظروف بیمارستانی فعالیت داشتند و به دلیل گستردگی حریق، حجم بالای مواد موجود در محل و احتمال سرایت آتش به بخشهای مجاور، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه و رعایت کامل اصول ایمنی انجام شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: آتشنشانان با تلاش مستمر و اجرای عملیات گسترده اطفای حریق موفق شدند از گسترش شعلهها به سایر بخشهای مجموعه جلوگیری کرده و در نهایت آتش را مهار و محل حادثه را ایمنسازی کنند.
وی گفت: در جریان این حادثه و بر اساس گزارشهای اولیه، سه نفر از افراد حاضر در محل بر اثر نوعی ماده پودری موجود در مجموعه دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵، به مراکز درمانی منتقل شدند.
ربیعی در ادامه با اشاره به بررسیهای اولیه در محل حادثه اظهار کرد: شواهد و ارزیابیهای کارشناسی اولیه نشان میدهد عدم رعایت برخی اصول ایمنی و همچنین نحوه نگهداری و انبارش مواد قابل اشتعال در این مجموعه، در تشدید و گسترش آتشسوزی موثر بوده است.
وی رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای نگهداری مواد خطرناک و تجهیز واحدهای صنعتی به سیستمهای اعلام و اطفای حریق را از ضروریات اجتنابناپذیر برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه دانست.
ربیعی خاطرنشان کرد: پس از مهار کامل حریق، عملیات لکهگیری، خنکسازی و ایمنسازی محل توسط نیروهای آتشنشانی انجام شد و بررسی علت دقیق وقوع حادثه و ماهیت ماده دخیل در بروز مصدومیتها در دستور کار کارشناسان علتیابی سازمان قرار دارد.