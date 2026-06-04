به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پیام استاندار لرستان به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) آمده است:

سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خمینی (ره) که با اندیشه‌های ناب اسلامی، ولایت‌مداری و مبارزه با کفر و استبداد، فصل نوینی از عزت و اقتدار اسلام و مسلمین را در برابر ابرقدرت‌های شرق و غرب رقم زد، فرصتی مغتنم برای گرامیداشت یاد و خاطره آن امام بزرگ، مهربان و تاریخ‌ساز است.

امروز پس از ۳۷ سال از عروج ملکوتی امام خمینی (ره)؛ جویندگان عدالت، صاحبان اندیشه‌های پاک و مستضعفین تاریخ بیش از هر زمان دیگری به اوج بصیرت و آگاهی آن امام سفرکرده برای اتحاد و همدلی مسلمانان و ستمدیدگان جهان در برابر ظلم و کفر و استکبار پی برده‌اند، زیرا اندیشه‌های پاک معمار کبیر انقلاب اسلامی، نشأت گرفته از تعالیم ناب اسلام محمدی و آرزوی آزادیخواهان جهان برای رهایی از ظلم و استکبار، بود.

امروز، ملت شریف و بزرگ ایران عزیز در شرایطی به گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی می‌پردازد که این سرزمین؛ داغدار شهادت رهبری بزرگ، فرزانه و شجاع است که به حق جانشین صالح امام خمینی (ره) در ادامه مسیر انقلاب اسلامی و مجد و عزت مسلمانان جهان، بوده‌اند.

امروز در سالروز ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و در ایام مقاومت و ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر ابرقدرت‌های جهان که همزمان با ایام مبارک دهه ولایت و امامت است، باید به مرور درس‌های بزرگ سیره علوی و راه امام خمینی (ره) و قائد امت در ۴۷ سال حیات طیبه انقلاب اسلامی، پرداخت.

اینجانب ضمن تسلیت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، آرزوی عزت و سربلندی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نموده و عزت و سربلندی عموم مسلمان و شیعیان جهان بویژه جبهه مقاومت و ملت عزیز ایران اسلامی را از درگاه ایزد منان، مسألت می‌نمایم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان