مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی وزش باد‌های متوسط تا شدید، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و برخاستن گردوخاک محلی در برخی مناطق استان خبر داد و نسبت به کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های سبک هشدار داد.

هشدار هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد شدید و وقوع گردوخاک

هشدار هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد شدید و وقوع گردوخاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری روز پنجشنبه در خصوص آخرین وضعیت جوی استان خوزستان بیان کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، از ظهر روز جمعه ۱۵ خرداد تا اواخر وقت همان روز، وزش باد‌های متوسط تا شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و خیزش گردوخاک محلی در استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: مناطق شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب، جنوب و بخش‌های مرکزی خوزستان تحت تاثیر این پدیده جوی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به پیامد‌های این وضعیت جوی ادامه داد: کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های ناشی از گرد و خاک، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع و نیز آسیب به تاسیسات و سازه‌های سبک از جمله اثرات این مخاطره خواهد بود.

سبزه‌زاری از شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان خواست تا از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی عنوان کرد: لازم است مسئولان و دستگاه‌های مربوطه نیز تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.