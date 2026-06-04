محمدرضا خسرونژاد ملی پوش ژیمناستیک هنری کشورمان به علت مصدومیت، مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی 2026 ناگویا را از دست داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری مسابقه انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ژیمناستیک هنری، مهدی الفتی، هومن حعفری، مهدی احمدی‌کهنی، امیرعباس مجاهد و محمدرضا خسرونژاد شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمان را به دست آوردند.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در حال برگزاری است.

محمدرضا خسرونژاد یکی از اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری به علت آسیب دیدگی مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داد.

خسرونژاد که از ناحیه رباط صلیبی آسیب دیده است، افزون بر مسابقات قهرمانی آسیا از همراهی تیم کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هم محروم شد.