به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ جشن عید سعید غدیر امروز در مناطق شیعه نشین افغانستان از جمله کابل، بامیان، دایکندی، هرات و مزار شریف با حضور ارادتمندان به مولای متقیان برگزار شد. مساجد و حسینیه‌ها در مناطق یاد شده به مناسبت عید غدیر آذین بندی شد تا میزبان ولایت‌مداران باشد.

اجرای تواشیح، سرود، منقبت خوانی و سخنرانی از مهم‌ترین برنامه‌های جشن‌های عید سعید غدیر در افغانستان است.

سخنرانان این مجالس با اشاره به فلسفه اجتماعی و اخلاقی عید غدیر اعلام کردند: یکی از پیام‌های مهم این روز، ترویج فرهنگ بخشش، همدلی و بستن پیمان اخوت و برادری است.

علما و خطیبان افغان از همه مومنین خواستند در این روز مبارک، کینه‌ها و اختلافات را کنار گذاشته و با تحکیم روابط برادرانه، زمینه وحدت و همبستگی بیشتر را فراهم سازند.

همچنین در روز‌های اخیر به مناسبت عید سعید غدیر، جشن‌های ازدواج جمعی در افغانستان برگزار شد و زوج‌های جوان افغان به نام نامی امیرالمومنین و عید ولایت، زندگی زناشویی خود را آغاز کردند.

برگزاری جشن ازدواج جمعی ۲۰۰ زوج جوان در شهر کابل یکی از مهمترین ویژه برنامه‌های عید غدیر در افغانستان بود.

توزیع شیرینی در میان شرکت کنندگان این مجالس از دیگر برنامه‌های عید ولایت و امامت بود.