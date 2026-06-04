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همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت، مراسم «اولین مهمونی غدیر فیروزکوهیها» با حضور پرشور خانوادهها در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشن مردمی در مسیر میدان معلم تا میدان راهآهن برگزار شد و برنامههای متنوع فرهنگی و شاد شامل برپایی موکبهای پذیرایی و فرهنگی، غرفههای بازی و سرگرمی، اجرای مولودیخوانی و حماسهسرایی، اجرای گروه سرود، اهدای جوایز و نورافشانی برای شهروندان تدارک دیده شده بود.
حجت الاسلام اسناوندی رئیس تبلیغات اسلامی فیروزکوه گفت: این مهمانی برای اولین بار با فعالیت ۴۰ غرفه و موکب فرهنگی، اجتماعی و اطعام در شهرستان برگزار شد.
تهیه و توزیع کیک ۷ متری هم از دیگر برنامههای این جشن مردمی بود.