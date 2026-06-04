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مردم همیشه در صحنه خوزستان حماسههای به یادماندنی در دفاع از ایران اسلامی آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان با حضور از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی به مانند شبهای گذشته در میادین و خیابانهای شهرها و مناطق روستایی استان حماسه آفرینی کردند.
مردم انقلابی خوزستان در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند با سر دادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
تعدادی از زوج های جوان نیز به مناسبت عید سعید غدیر خم زندگی خود را در جمع مردم میدان آغاز کردند .