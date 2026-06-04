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بنابر اعلام کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران، ۲۵ نوع بیماری جدید به فهرست بیماریهای نادر ایران افزوده شد و به ۵۱۸ بیماری افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور استادان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، در محل بنیاد بیماریهای نادر ایران برگزار شد.
در جلسه کمیسیون با تاکید بر تعریف جدید بیماریهای نادر و لزوم بازنگری لیست بیماریهای نادر ایران، همزمان در رابطه با پروندههای پزشکی بیماران ثبت نام شده در سامانه سبنا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، با تایید برخی از مدارک پزشکی ارسال شده به بنیاد بیماریهای نادر ایران، تنی چند از بیماران در زمره بیماران نادر ایران قرار گرفتند.
بدین ترتیب ۲۵ نوع بیماری جدید به لیست بیماریهای نادر ایران افزوده شد و بیماریهای نادر شناخته شده بر اساس آخرین کمسیون به ۵۱۸ بیماری افزایش پیدا کرد.
|ردیف
|نام بیماری
|1
|Atypical Rett syndrome
|سندرم رت آتیپیک
|2
|B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL)
|لوسمی لنفوسیتی مزمن نوع لنفوسیت بی
|3
|Peters anomaly
|آنومالی پیترز
|4
|Retinoblastoma
|رتینوبلاستوما
|5
|Autosomal recessive non-syndromic intellectual disability
|عقب ماندگی ذهنی غیر سندرمیک با ژن اتوزوم مغلوب
|6
|Homozygous familial hypercholesterolemia
|کلسترول بالای خانوادگی خالص
|7
|Kleefstra syndrome
|سندرم کلیفسترا
|8
|Acute transverse myelitis with Anti-MOGAD
|MOG میلیت حاد با پادتن
|9
|Scleromyxedema
|اسکلرومیکسدم
|10
|POMC deficiency (Obesity due to pro-opiomelanocortin deficiency)
|(چاقی ناشی از کمبود پرو-اپیوملانوکورتین) POMC نقص در
|11
|Myelodysplastic syndrome
|سندرم میلودیسپلاستیک
|12
|Alstrom syndrome
|سندرم آلستروم
|13
|WHIM syndrome
|سندرم ویم
|14
|Actinomycosis
|اکتینومایکوزیس
|15
|Congenital disorder of glycosylation (CDG)
|اختلال مادرزادی گلیکوزیلاسیون
|16
|Proliferating trichilemmal cyst
|تومور تکثیری تریکولمال
|17
|Steel syndrome
|سندرم استیل
|18
|Hyperprolinemia type 2
|هایپرپرولینمیا نوع۲
|19
|Raynaud-Claes syndrome
|سندرم رینود کلاز
|20
|Stickler syndrome
|سندرم استیکلر
|21
|Methylglutaconic aciduria type 9
|اسیدوری متیل گلوتاکونیک نوع ۹،
|22
|Adrenocortical carcinoma
|بدخیمی آدرنوکورتیکال
|23
|Alpha-mannosidosis
|آلفا-مانوزیدوزیس
|24
|Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis
|آرتریت ایدیوپاتیک جوانان با شروع سیستمیک
|25
|kennedy disease
|بیماری کندی