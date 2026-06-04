بنابر اعلام کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری‌های نادر ایران، ۲۵ نوع بیماری جدید به فهرست بیماری‌های نادر ایران افزوده شد و به ۵۱۸ بیماری افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری‌های نادر ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، در محل بنیاد بیماری‌های نادر ایران برگزار شد.

در جلسه کمیسیون با تاکید بر تعریف جدید بیماری‌های نادر و لزوم بازنگری لیست بیماری‌های نادر ایران، همزمان در رابطه با پرونده‌های پزشکی بیماران ثبت نام شده در سامانه سبنا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، با تایید برخی از مدارک پزشکی ارسال شده به بنیاد بیماری‌های نادر ایران، تنی چند از بیماران در زمره بیماران نادر ایران قرار گرفتند.

بدین ترتیب ۲۵ نوع بیماری جدید به لیست بیماری‌های نادر ایران افزوده شد و بیماری‌های نادر شناخته شده بر اساس آخرین کمسیون به ۵۱۸ بیماری افزایش پیدا کرد.