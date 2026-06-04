به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسدالله تیموری‌یانسری در جریان بازدید از یک دامداری سنتی در روستای گلورد شهرستان ساری، به همراه علی فلاح سرپرست مدیریت حوزه ریاست سازمان و سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از نزدیک وضعیت تولید، تأمین خوراک دام، سلامت دام‌ها و فرآیند تولید شیر و فرآورده‌های لبنی را بررسی کرد.

وی در گفت‌و‌گو با دامداران، مسائل و چالش‌های موجود از جمله تأمین نهاده‌های دامی، قیمت تمام‌شده محصولات، بازار فروش و موضوعات زیست‌محیطی را مورد ارزیابی قرار داد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه حضور میدانی در واحد‌های کوچک و سنتی، بهترین فرصت برای شناخت واقعی مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: دامداری‌های سنتی یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی در مناطق روستایی به شمار می‌روند و نقش مهمی در تولید محصولات پروتئینی دارند.

تیموری‌یانسری افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۶۸۰ واحد دامداری سنتی دارای مجوز در سطح استان فعالیت می‌کنند و بسیاری از این دامداران، با وجود امکانات محدود، سهم قابل توجهی در تولید شیر و گوشت مازندران دارند.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از این بخش اظهار کرد: احیای دامداری‌های سنتی و ایجاد شرایط پایدار برای ادامه فعالیت آنها، علاوه بر تأمین نیاز‌های غذایی جامعه، به بهبود معیشت خانوار‌های روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها کمک می‌کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین تصریح کرد: در شرایط کنونی و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از مشاغل خرد و تولیدکنندگان محلی ضرورتی انکارناپذیر است و هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه بهبود جایگاه دام، آموزش دامداران، تأمین واکسن و خوراک باکیفیت، سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی و پایداری زیست روستایی محسوب می‌شود.