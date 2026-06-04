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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیام خود به مناسبت عید سعید غدیر خم، گفت: در روز اکمال دین، با مولای متقیان امیرالمؤمنین (ع) تجدید پیمان میکنیم که بقای نظام و عزت ملت، تنها در گرو تمسک به حبلالمتین ولایت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیام خود به مناسبت عید سعید غدیر خم، این عید را «میثاق جاودان ولایت و ضامن عزت ملت ایران» دانست و با تأکید بر جایگاه ولایت در منظومه فکری اسلام و انقلاب اسلامی، بر نقش آن در تحکیم انسجام ملی و پیشبرد اهداف نظام تأکید کرد. متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین علیهمالسلام
عید سعید غدیر خم، نقطه کمال فلسفه سیاسی اسلام و تجلی تام «حکمرانی ولایی» است. در منظومه فکری تشیع و به تعبیر دو معمار و امامِین رحیل انقلاب؛ حضرت امام خمینی (قدسسره) و حضرت امام خامنهای (اعلیالله مقامه)، غدیر شالوده عقلانیت حکمی، ضابطه ابدی امامت و سدّی در برابر انحراف جامعه بشری به سوی طاغوتهاست؛ حقیقتی که امیرالمؤمنین (ع) در حکمت ۲۵۲ نهجالبلاغه فرمودند: «وَ الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ».
تقارن این ایام با چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب و انتخاب تاریخی رهبر شهیدمان به زعامت امت، یادآور پیوند ناگسستنی غدیر با این نهضت الهی است. همانگونه که ولیامر مسلمین جهان بهزیبایی تصریح فرمودند، آن دست قدرتمندی که اقیانوس عظیم ملت را به تلاطم درآورد، شخصیت فولادین و زبان ذوالفقارگونه خمینی کبیر بود. مکتبی که با قریب به چهار دهه پاسداری جانانه و زعامت حکیمانه خامنهای عزیز امتداد یافت و جامعه را به سطحی از بلوغ و آمادگی رساند که پس از شهادتش، نصابی تازه از «بعثت ملت ایران» شکل گرفت.
امروز در شرایطی به استقبال عید ولایت میرویم که پرچم این امانت الهی، پس از عبور سرافرازانه از مقطع خطیر فقدان رهبر عزیزمان، به دست رهبر سوم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) سپرده شده است. حاکمیت علوی، تبلور وقف هستی حاکم برای سعادت امت است و پیشوای تراز غدیر، سپر بلای مردم در حوادث میشود. تجلی حماسی این حقیقت را در شهادت رهبر معظم نظاره کردیم که گواه ذوب شدن در ولایت و فداکاری و بذل جان ولی مسلمین در صراط حق و خدمت به مردم بود. در همین امتداد، رهبر انقلاب در پیام سالگرد شهدای پرواز اردیبهشت، شکر نعمت انسجام ملی را در «گرهگشایی از مسائل معیشتی و اقتصادی مردم» دانستند تا نشان دهند حاکمیت غدیری، درد مستضعفان را درد خود میداند.
در ساحت نظامسازی تقنینی، معظمله در پیام به مجلس دوازدهم بر قانونگذاری مسئولانه جهت تحقق «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی» تأکید فرمودند تا نوسازی پرشتاب کشور، لبیک عملی نهادها به پیام غدیر باشد. از سوی دیگر، صیانت از این دستاوردها نیازمند مقاومت توحیدی در برابر جبهه باطل است. آنجا که ایشان در پیام حجاج بیتالله الحرام، با اشاره به بعثت الهی ملت با سلاح «الله اکبر»، مرزبندی غدیری در برابر طاغوتها و ارتشهای تروریستی آمریکایی-صهیونیستی را ترسیم کردند و نشان دادند امت مکتب ولایت در «جنگ تحمیلی سوم» نیز هرگز تسلیم استکبار نخواهد شد.
صیانت از این مقاومت، مستلزم بصیرت و انسجام داخلی است. پیام ایشان در چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن، هشداری نسبت به جنگ روانی دشمن برای ایجاد شکاف و تجزیه اجتماعی بود. ایشان با راهبرد «تبدیل داغ به حماسه»، بر یکپارچگی جامعه تأکید ورزیدند. همانگونه که پیامبر اعظم (ص) در روز غدیر میان مؤمنین «عقد اخوت» بستند، امروز نیز برادری مؤمنانه و وحدت کلمه، فریضهای قطعی برای خنثیسازی توطئههای دشمن است. عصاره تمام این رهنمودها در روزگار حساس ما، تبعیت مطلق و عملی از ولیامر مسلمین، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای است.
در روز اکمال دین، با مولای متقیان امیرالمؤمنین (ع) تجدید پیمان میکنیم که بقای نظام و عزت ملت، تنها در گرو تمسک به حبلالمتین ولایت است. از درگاه احدیت مسألت داریم ارواح مطهر امام راحل و رهبر شهیدمان را در این روز عزیز، میهمان خوان کرم امیرالمؤمنین (ع) گرداند و سایه پربرکت رهبر فرزانه انقلاب را تا ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) مستدام بدارد.