به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمین اسماعیلی که به مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد، مورد استقبال مردم امیدیه قرار گرفت.

در وزن ۴۵ کیلوگرم آرمین اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۵ علی آلماس از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ ساچین شیروله از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۲ از سد طاهرجان کریموف از ازبکستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.