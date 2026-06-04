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اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران اعلام کرد: نتایج پایش درختان پارک چیتگر نشان میدهد که برخی درختان در ضلع غربی پارک دچار ضعف عمومی شدهاند که میتواند زمینهساز گسترش آفات شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارشناسان بخش فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران با هدف نظارت بر وضعیت عرصههای سبز، از بخشهای مختلف پارک جنگلی چیتگر بازدید میدانی کردند.
در این بازدید، وضعیت خشکیدگی درختان، آثار آفتزدگی و کانونهای آلودگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج پایش نشان داد برخی درختان در ضلع غربی پارک دچار ضعف عمومی شدهاند که میتواند زمینهساز گسترش آفات به سایر بخشهای این تفرجگاه جنگلی باشد. محمدجواد خسروی شهردار منطقه ۲۲ دراین باره گفته است: آلودگی هزاران درخت یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری بود که به دلیل عدم جابجایی بهموقع درختان بیمار در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود. با این حال اکنون با انجام پروژهای عظیم و هزینهبر، ۹۵ درصد درختان آلوده از منطقه خارج شدند.
وی با بیان اینکه ۳۶ کیلومتر خط لوله جدید نصب و چاههای خشک نیز جهت آبیاری چیتگر و بوستان لتمال احیا شدند، افزوده است : برای احیای کامل اکوسیستم چیتگر، جلسات تخصصی با دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد تا از دانش علمی برای بازسازی این پهنه سبز استفاده شود و برای حل و فصل دیگر مشکلات آن ثابت قدم تلاش خواهیم کرد.