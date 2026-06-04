صرفه جویی ومدیریت هوشمندانه منابع حیاتی از جمله آب، برق، گازو... در مصرف انرژی از گام‌های مهم مبارزه با جنگ اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛کارخانه تولید سیم مفتول سیرجان صرفه جویی هدفمند را سرلوحه کاری خود قرارداده و در شرایطی که کشور با ضرورت مدیریت منابع حیاتی همچون آب، برق، روبروست، در مصرف انرژی کارخانه با مدیریت هوشمندانه گامی موثر برداشته است.

اسماعیل فخریان مدیرعامل شرکت سیم ومفتول سیرجان گفت:این شرکت در دوران تحریم سخت وبا استفاده از بهترین دستگاه‌های تولیدی وبا استفاده از توان مهندسان داخلی به بهره برداری رسید و تولیدات این شرکت در صنایع مختلف بکار گرفته می‌شود.