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شبکه ورزش در ادامه پخش بازیهای دوستانه فوتبال در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، امشب پنجشنبه ۱۴ خرداد تقابل بین تیم فرانسه و ساحل عاج را ساعت ۲۰:۳۰ و رقابت بین سوئد و یونان را در ساعت ۲۲:۴۰ با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش این روزها با به تصویر کشیدن بازیهای دوستانه فوتبال پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶، امشب پنجشنبه ۱۴ خرداد دو دیدار از این رقابتها را با گزارشگری اختصاصی برای شما هواداران فوتبال خارجی پوشش میدهد.
بازی اول از ساعت ۲۰:۳۰ بین دو تیم سوئد و یونان است و در ادامه از ساعت ۲۲:۴۰ تیمهای فرانسه و ساحل عاج به مصاف هم میروند.
سوئد در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۲۱ گل خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است.
یونان نیز با همین تعداد بازی مجموعا ۱۴ گل خورده و ۱۸ گل به ثمر رسانده است.
فرانسه هم در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۱ گل خورده و ۲۷ گل به ثمر رسانده است. ساحل عاج نیز با همین تعداد بازی مجموعا ۷ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.