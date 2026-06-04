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در بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از خانه ورشوسازی بروجرد، پیشنهاد راهاندازی خط تولید ورشو در این شهرستان مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: اعضای انجمن ورشوسازی بروجرد در جریان بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از تکیه موثقی (خانه ورشوسازی بروجرد)، پیشنهاد راهاندازی خط تولید ورشو در بروجرد را با هدف تأمین پایدار مواد اولیه، کاهش هزینههای تولید و تقویت چرخه اقتصادی این هنر-صنعت را ارائه کردند.
سجاد عالیخانی تصریح کرد: در همین راستا، درخواست اختصاص تسهیلات برای راهاندازی این خط تولید مطرح و مقرر شد موضوع از طریق وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیگیری شود.
وی افزود: تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای آن از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه است که در این بازدید بررسی شد.
عالیخانی خاطرنشان کرد: تحقق این طرح میتواند ضمن رفع بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه، زمینه توسعه تولید، اشتغالزایی و رونق هرچه بیشتر شهر ملی ورشوی بروجرد را فراهم کند.