به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان؛ طرح ساخت پل باند دوم محور کهنوج به جیرفت (پل بهادرآباد) روی رودخانه هلیل‌رود، یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های دالان(کریدور) شمال به جنوب، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در بازدید میدانی از این طرح، جناب آقای شکرالهی، نماینده مردم شش شهرستان جنوبی، با تاکید براهمیت پل هلیل‌رود که پیش‌تر مسکوت مانده بود، افزود: در پیگیری با با معاون وزیر راه وشهرسازی، قرار شد:۳۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی جذب تا این طرح در هفته دولت افتتاح شود.

توکلی، مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان، هم گفت: برای ساخت پل بزرگ بهادرآباد با طول ۳۹۹ متر، شامل ۱۹ دهنه بلند ۲۱ متری تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.