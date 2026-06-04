ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به تمدید مهلت مرخصی تردد خودرو‌های اروندی در سراسر کشور از خدمات رسانی این مجموعه به مشمولان این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره بیگی گفت: تمام خدمات مربوط به ابقای تسهیلات تردد کشوری برای اروندنشینان تا عادی‌سازی کامل در کشور توسط دفاتر گمرک خوزستان به صاحبان خودرو‌های اروندی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان تیرماه خودرو‌های پلاک اروند امکان تردد در سراسر کشور را دارند افزود: تا زمان بازگشت کامل کشور به وضعیت عادی، خودرو‌های پلاک اروند می‌توانند بدون محدودیت در تمامی استان‌ها و محور‌های کشور تردد کنند.