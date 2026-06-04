سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و بررسی چالش‌های اجرایی، نشست‌های تخصصی ویژه‌ای را برای طراحان، ناظرین و مجریان ذی‌صلاح در شهرستان بوکان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست های تخصصی ویژه که با حضور اعضای هیئت‌مدیره سازمان برگزار شد، محور‌های اصلی گفت‌و‌گو پیرامون ضرورت رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، صیانت از حقوق حرفه‌ای مهندسان و تقویت نقش ارکان سه‌گانه ساخت‌وساز در جهت تضمین ایمنی، دوام سازه‌ها و بهبود فرآیند‌های ارائه خدمات در منطقه بود.

در این نشست‌ها، امیرحسین مرادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذرباجان غربی با تأکید بر زنجیره متصل طراحی، نظارت و اجرا، بر لزوم قاطعیت در برابر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و گزارش‌نویسی دقیق تخلفات تأکید کردند.

مهندس مرادزاده در سخنان خود، حضور متعهدانه مهندسان و مجریان ذی‌صلاح را حلقه کلیدی در حفظ جان و سرمایه‌های همشهریان دانستند و خواستار تعامل مستمر میان اعضا و سازمان برای رفع دغدغه‌های صنفی و ارتقای جایگاه جامعه مهندسی در شهرستان بوکان شدند.