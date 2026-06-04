وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، وارد بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در رأس هیئتی برای حضور در اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای وارد فرودگاه بین‌المللی بیشکک شد و مورد استقبال «غلامحسین یادگاری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و مدربیک تومانوف، معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان قرار گرفت.

حضور در آئین گشایش نمایشگاه بین‌المللی صنعت و تجارت با مشارکت وزیران صنعت کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، دیدار و گفت‌و‌گو با رئیس کابینه وزیران جمهوری قرقیزستان، وزیر صنعت و تجارت این کشور و همچنین رایزنی با وزیران صنعت کشور‌های عضو، از جمله برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به قرقیزستان است.

همچنین سیدمحمد اتابک در نشست اصلی وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای که در استان ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار می‌شود، حضور یافته و به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

این اجلاس با هدف توسعه همکاری‌های صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌شود.