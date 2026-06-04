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تظاهرات مقابل وزارت امور خارجه انگلیس در اعتراض به ادامه فروش سلاحهای انگلیسی به اسرائیل خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، هزاران نفر از فعالان مدنی در برابر وزارت امور خارجه انگلیس تجمع کردند تا به ادامهٔ فروش سلاحهای انگلیس به اسرائیل، در سایهٔ تشدید خطرناک عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، اعتراض کنند.
سازمان «سلامت برای فلسطین» که فراخوان این تجمع را صادر کرده است، دولت انگلیس را به همدستی در جنایتهای جنگی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین و لبنان متهم میکند. به گفتهٔ این سازمان، اسرائیل در حالی که «کارزار استعماری» را در لبنان گسترش میدهد، همزمان به نسلکشی در غزه و توسعهٔ شهرکهای یهودینشین در کرانهٔ باختری نیز ادامه میدهد.
با این حال، دولت کییر استارمر بهطور آرام و بدون سر و صدا با صدور دو مجوز به ارزش حدود ۹ میلیون پوند استرلینگ برای فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است؛ این اقدام با وجود تعلیق جزئی صادرات تسلیحاتی است که انگلیس در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود.
فعالان حاضر در این تجمع خواستار اعمال ممنوعیت کامل فروش سلاح به اسرائیل، اعمال تحریمهای اقتصادی علیه آن و پاسخگو کردن این کشور در قبال جنایتهای جنگیاش هستند. همچنین آنان خواهان تحقیق دربارهٔ افرادی هستند که تابعیت دوگانهٔ انگلیسیی ـ اسرائیلی دارند و در ارتش اسرائیل خدمت کردهاند تا میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جنایت علیه بشریت مشخص شود. بر اساس گزارشها، بیش از ۲۰۰۰ نفر از این افراد در ارتش اسرائیل خدمت کردهاند.