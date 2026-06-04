تظاهرات مقابل وزارت امور خارجه انگلیس در اعتراض به ادامه فروش سلاح‌های انگلیسی به اسرائیل خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، هزاران نفر از فعالان مدنی در برابر وزارت امور خارجه ‏انگلیس تجمع کردند تا به ادامهٔ فروش سلاح‌های ‏انگلیس به اسرائیل، در سایهٔ تشدید خطرناک ‏عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، اعتراض کنند. ‏

سازمان «سلامت برای فلسطین» که فراخوان این ‏تجمع را صادر کرده است، دولت انگلیس را به ‏همدستی در جنایت‌های جنگی اسرائیل در ‏سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان متهم ‏می‌کند. به گفتهٔ این سازمان، اسرائیل در حالی که ‏‏ «کارزار استعماری» را در لبنان گسترش می‌دهد، ‏همزمان به نسل‌کشی در غزه و توسعهٔ ‏شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانهٔ باختری نیز ادامه ‏می‌دهد. ‏

با این حال، دولت کی‌یر استارمر به‌طور آرام و بدون ‏سر و صدا با صدور دو مجوز به ارزش حدود ۹ میلیون ‏پوند استرلینگ برای فروش سلاح به اسرائیل ‏موافقت کرده است؛ این اقدام با وجود تعلیق جزئی ‏صادرات تسلیحاتی است که انگلیس در سال ۲۰۲۴ ‏اعلام کرده بود. ‏

فعالان حاضر در این تجمع خواستار اعمال ممنوعیت ‏کامل فروش سلاح به اسرائیل، اعمال تحریم‌های ‏اقتصادی علیه آن و پاسخگو کردن این کشور در ‏قبال جنایت‌های جنگی‌اش هستند. همچنین آنان ‏خواهان تحقیق دربارهٔ افرادی هستند که تابعیت ‏دوگانهٔ انگلیسیی ـ اسرائیلی دارند و در ارتش ‏اسرائیل خدمت کرده‌اند تا میزان مسئولیت آنان در ‏ارتکاب جنایت علیه بشریت مشخص شود. بر ‏اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۰۰۰ نفر از این افراد در ‏ارتش اسرائیل خدمت کرده‌اند. ‏