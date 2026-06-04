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سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از محکومیت ۲۶ واحد مرغ مادر متخلف به پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان جریمه به دلیل گرانفروشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسدالله تیمورییانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه اتاق وضعیت مبارزه با گرانفروشی جوجه یکروزه استان گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پروندههای نظارتی استان، ۲۶ واحد مرغ مادر که اقدام به گرانفروشی کرده بودند، در مجموع به پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
وی افزود: عزم مدیران استانی، حمایت استاندار مازندران و تأکیدات مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی بر نظارت مستمر بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان متمرکز است و هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان و سودجویان وجود نخواهد داشت.
تیمورییانسری با اشاره به شرایط تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود حضور گسترده مسافران در ایام تعطیلات و جایگاه گردشگری مازندران، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی استان وجود ندارد.
در ادامه این نشست، محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به نتایج رصد و پایش بازار گفت: بررسیها نشان میدهد در حوزه کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد.
وی با تأکید بر تشدید برخورد با تخلفات افزود: بازرسان در سراسر کشور موظف هستند در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر احتکار، عدم عرضه و گرانفروشی کالاهای اساسی، موضوع را با جدیت پیگیری و متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کنند.
باقری شربیانی تصریح کرد: در شرایط فعلی، افرادی که با اقدامات خود موجب اخلال در نظام تأمین و عرضه کالاهای اساسی شوند، با تشخیص مراجع ذیصلاح به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی معرفی خواهند شد.
وی همچنین از استمرار رصد شبانهروزی بازار، سردخانهها، کشتارگاهها، انبارها و واحدهای تولیدی خبر داد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ و سامانه تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۵ گزارش کنند.