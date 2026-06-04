قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با محوریت نظارت و کنترل بازار و بررسی و پیگیری مشکلات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ارائه گزارش و اعلام قیمت پیشنهادی نان به نهاد تصمیم گیر در تهران برای اصلاح قیمت و جبران هزینه نانوایی‌ها یکی از دستور کار‌های جلسه امروز قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان بود.

نظارت بر نانوایی‌ها و جلوگیری از ورود آرد دولتی به واحد‌های نانوایی آزاد پز هم در جلسه امروز بررسی شد.

نظارت بر قیمت‌ها در زنجیره تامین و تولید هم موضوعی بود که در اولویت قرارگاه جنگ اقتصادی استان بود و حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر قیمت گذاری دستوری کالا‌ها در شرایط جنگی تاکید کرد.

در جلسه امروز گزارش عملکرد و پیشرفت کار قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی استان و به کارگیری سامانه‌ها و ابزار نظارت مردمی ارائه شد.