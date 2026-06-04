پخش زنده
امروز: -
در شبی سرشار از شور غدیری، مردم اهواز در نود و پنجمین شب تجمع خود گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با عید سعید غدیر خم، آیینهای مردمی و جشنهای خانوادگی مهمونی کیلومتری غدیر در شهرهای مختلف استان در حال برگزاری است.
این برنامهها با شعار «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» و با هدف ترویج فرهنگ غدیر و ایجاد فضایی شاد و معنوی در خوزستان با مشارکت گروههای مردمی و دستگاههای فرهنگی تدارک دیده شده است.
در این جشنها مواکب پذیرایی، اجرای گروههای سرود، نورافشانی، حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشوری و استانی و همچنین برنامههای متنوع آیینی برای خانوادهها پیشبینی شده است.