در شبی سرشار از شور غدیری، مردم اهواز در نود و پنجمین شب تجمع خود گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با عید سعید غدیر خم، آیین‌های مردمی و جشن‌های خانوادگی مهمونی کیلومتری غدیر در شهر‌های مختلف استان در حال برگزاری است.

این برنامه‌ها با شعار «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» و با هدف ترویج فرهنگ غدیر و ایجاد فضایی شاد و معنوی در خوزستان با مشارکت گروه‌های مردمی و دستگاه‌های فرهنگی تدارک دیده شده است.

در این جشن‌ها مواکب پذیرایی، اجرای گروه‌های سرود، نورافشانی، حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشوری و استانی و همچنین برنامه‌های متنوع آیینی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.