پخش زنده
امروز: -
در سی و هفتمین سال عروج عارفانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مردم استان بوشهر به مناسبت ۱۴ خرداد با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) تجدید عهد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مردم انقلابی استان بوشهر در نود و پنجمین شب از سلسله اجتماعات شبانه خود، ضمن تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و حزبالله لبنان اعلام کردند.
در این اجتماعات باشکوه که با یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی عجین شده بود، بار دیگر شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم از پیشکسوتان جهاد و شهادت تا نسل جوان و نوجوان بود؛ حضوری که نشان داد آرمانهای امام راحل، نه تنها در مرزهای جغرافیایی ایران، بلکه در سرتاسر محور مقاومت همچنان زنده و پویاست.
مردم بوشهر در این اجتماع شبانه، با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، نقش دولت آمریکا را در این وقایع، محوری و غیرقابلانکار دانستند.
شرکتکنندگان در این مراسم، با طنین شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر تداوم حضور شبانه خود بهعنوان نمادی از استمرار راهِ امام و شهدا تأکید کرده و خواستار پاسخ کوبنده و قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی شدند.