به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مردم انقلابی استان بوشهر در نود و پنجمین شب از سلسله اجتماعات شبانه خود، ضمن تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان اعلام کردند.

در این اجتماعات باشکوه که با یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی عجین شده بود، بار دیگر شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم از پیشکسوتان جهاد و شهادت تا نسل جوان و نوجوان بود؛ حضوری که نشان داد آرمان‌های امام راحل، نه تنها در مرز‌های جغرافیایی ایران، بلکه در سرتاسر محور مقاومت همچنان زنده و پویاست.

مردم بوشهر در این اجتماع شبانه، با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، نقش دولت آمریکا را در این وقایع، محوری و غیرقابل‌انکار دانستند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با طنین شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر تداوم حضور شبانه خود به‌عنوان نمادی از استمرار راهِ امام و شهدا تأکید کرده و خواستار پاسخ کوبنده و قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی شدند.