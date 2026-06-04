پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «میراث آتشنشان»، درامی اکشن و حادثهای، روز جمعه ۱۵ خردادماه ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش میشود تا روایتگر مسیر دشوارِ بازگشت یک آتشنشان به میدان خدمت و ایثار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «میراث آتشنشان» محصول کشور مالزی، به کارگردانی مشترک جیمز لی و فرانک سی، روز جمعه ۱۵ خردادماه ساعت ۱۷ روانه آنتن شبکه دو سیما میشود.
این اثر اکشن با واکاوی مفاهیم عمیق ایثار و مسئولیتپذیری، زندگی «عامر»، آتشنشانی جوان را به تصویر میکشد که پس از فقدان استاد و همکارش، با بحرانهای روحی دستوپنجه نرم میکند.
داستان این فیلم حول محور بازسازی روحی و رجعت این آتشنشان به ارزشهای حرفهای و انسانیاش میچرخد.
عامر که میراثدارِ شجاعت پدر خود است، پس از دورهای کنارهگیری، در جریان یک آتشسوزی مهیب در یک آسمانخراش، بار دیگر با پذیرش مسئولیت هدایت تیم نجات، درخششی دوباره در مسیر خدمت به خلق مییابد.
این فیلم سینمایی ضمن ترسیم جلوههایی از تخصص و تابآوری، اهمیت بازگشت به میدان مسئولیت را برای مخاطبان تبیین میکند.