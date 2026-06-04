به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با حضور فرماندار، مسئولان شهرستانی و جامعه فرهنگیان، آیین تجلیل از برترین‌های جشنواره‌های مقطع ابتدایی بوکان در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.

در این مراسم، خشایار صنعتی فرماندار بوکان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش زیربنای اصلی توسعه کشور است، بر لزوم عبور از توسعه کمی و حرکت به سمت ارتقای کیفی و محتوایی در نظام آموزشی تاکید کرد.

صنعتی با اشاره به ضرورت پرورش ذهن‌های تحلیل‌گر در میان دانش‌آموزان، تصریح کرد: در سیاست‌گذاری‌های کلان، باید جایگاه و حرمت اجتماعی معلمان به عنوان کنش‌گران اصلی تعلیم و تربیت احیا شود و برنامه‌ریزی‌ها به سمت مهارت‌آموزی و تقویت تخصص‌های فنی سوق یابد.

در پایان این مراسم از معلمان خلاق و دانش‌آموزان حائز رتبه‌های برتر استانی و منطقه‌ای با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.