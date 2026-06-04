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دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱ تا ۲ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، از بعد از ظهر امروز تا اواخر وقت شنبه (بویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان بویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی نیز مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
او ادامه داد: طی فردا کاهش ۱ الی ۲ درجهای دما، سپس تا روز یکشنبه روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی میشود.