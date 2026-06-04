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مردم انقلابی گیلان همزمان با سالروز رحلت جانگداز حضرت امام خمینی (رض) با برگزاری آیینهای مختلفی به یاد امام راحل عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گیلانیان در سالروز رحلت امام راحل (ره) با تجمع و راه اندازی هیئتهای عزاداری در سوگ معمار کبیر انقلاب اشک ماتم ریختند.
عزاداری گیلانیان امروز حال و هوی خاصی داشت. گیلانیان ولایتمدار امروز در فراق رهبر شهیدشان اشک ماتم ریختند و یاد رهبرشهیدشان را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند.
مردم انقلابی در شهرهای مختلف گیلان نیز با برگزاری آئینهای مختلف از جمله سینه زنی و ستایش، یاد و خاطره حضرت امام خمینی (رض) و شهدای ۱۵ خرداد را گرامی داشتند.