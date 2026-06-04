عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزاداری مردم گیلان در سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گیلانیان در سالروز رحلت امام راحل (ره) با تجمع و راه اندازی هیئت‌های عزاداری در سوگ معمار کبیر انقلاب اشک ماتم ریختند.

عزاداری گیلانیان امروز حال و هوی خاصی داشت. گیلانیان ولایتمدار امروز در فراق رهبر شهیدشان اشک ماتم ریختند و یاد رهبرشهیدشان را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

مردم انقلابی در شهر‌های مختلف گیلان نیز با برگزاری آئین‌های مختلف از جمله سینه زنی و ستایش، یاد و خاطره حضرت امام خمینی (رض) و شهدای ۱۵ خرداد را گرامی داشتند.