به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گندم در امنیت غذایی استان و کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و تلاش مضاعف برای افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید این محصول راهبردی الزامی است.

کشت گندم دیم در ۷ استان کشور از جمله خوزستان انجام شده است ، که امسال ۱۹۵ هزار هکتار از اراضی خوزستان به کشت این محصول اختصاص یافته و برداشت آن آغاز شده است.

امسال با تغییر الگوی کشت در دیمزار‌های خوزستان، برداشت گندم دیم در هر هکتار از دو تن به بیش از پنج تن رسیده است.

کشاورزان خوزستانی در کنار تولید گندم آبی و دیم، محصولات راهبردی دیگری از جمله چغندر قند، کلزا، نیشکر و انواع صیفیجات را تولید و روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌کنند.