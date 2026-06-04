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رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر ضرورت جذب سرمایهگذار و توسعه امکانات رفاهی و زیرساختهای گردشگری غار جهانی کلدر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیاصغر شالبافیان در بازدید از غار جهانی کلدر ضمن ابراز خرسندی از حضور در این اثر تاریخی ، بر ظرفیتهای کمنظیر این اثر تاریخی در توسعه گردشگری استان لرستان تاکید کرد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری در این مجموعه تاریخی با رعایت ضوابط عرصه و حریم جهانی،برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد خدمات رفاهی و فراهمسازی زمینه حضور بیشتر گردشگران در محوطه و محدوده غار جهانی کلدر را خواستار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان نیز در حاشیه این بازدید با تشریح روند کاوشهای باستانشناسی انجامشده در سالهای مختلف، به اقدامات صورتگرفته برای تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کلدر اشاره کرد و گفت: این محوطه ارزشمند با قدمتی حدود ۶۳ هزار سال، یکی از مهمترین آثار پیش از تاریخ کشور به شمار میرود.
عطا حسنپور همچنین به کشفیات ارزشمند بهدستآمده از لایههای مختلف تاریخی این غار اشاره کرد و افزود: یافتههای باستانشناسی غار کلدر، جایگاه ویژه این اثر را در مطالعات مربوط به استقرار انسان در دورههای کهن نشان میدهد.