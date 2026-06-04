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جنبش حماس از سازمان ملل خواست رژیم صهیونیستی را به سبب جنایاتش علیه کودکان در فهرست سیاه خود قرار دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سند، جنبش حماس به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز، در بیانیهای اعلام کرد: بیش از ۲۱ هزار کودک در نوار غزه به شهادت رسیدهاند که از این تعداد، حدود ۱۹ هزار نفر دانشآموز، بیش از ۴۵۰ نوزاد شیرخوار، بیش از هزار کودک زیر یک سال، و بیش از ۵ هزار کودک زیر پنج سال هستند. همچنین بیش از ۲۰۰ کودک بر اثر گرسنگی و سرما جان باختهاند، بیش از ۴۴ هزار نفر مجروح شدهاند و نزدیک به ۵۸ هزار کودک یکی از والدین یا هر دوی آنها را از دست دادهاند.
در کرانه باختری و قدس، بیش از ۲۳۷ کودک به شهادت رسیدهاند و رژیم اشغالگر اسرائیل از ۱۶۵۵ دختر و پسر را بازداشت کرده است. همچنین بیش از ۱۲ هزار کودک به دلیل آوارگی اجباری و حملات مداوم، شرایط بسیار اسفباری را تجربه میکنند.
این آمار و ارقام، بیشتر از مجموع آمار ثبتشده در چهار سال درگیری در سراسر جهان است و بخشی از حقیقت نسلکشی و تجاوزی را آشکار میسازد که ملت فلسطین دچار آن شده و میشوند.
بزرگداشت هر ساله این روز از سوی سازمان ملل و جامعه بینالملل، فرصت مناسبی است تا رنج و درد کودکان فلسطین را به یاد آوریم؛ رنجی که ناشی از جنایتهای دولت فاشیست اشغالگر است.
از نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان میخواهیم مسئولیت خود را بپذیرند و برای توقف فوری نقض حقوق کودکان فلسطین اقدام کنند.
همچنین از سازمان ملل میخواهیم رژیم صهیونیستی را در فهرست سیاه خود قرار دهد؛ فهرستی که شامل نهادهایی میشود که کودکان را هدف کشتار، شکنجه، آوارگی و محرومیت از حقوق اولیه زندگی عادی قرار میدهند.