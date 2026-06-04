اجتماعات شکوهمند مردمی در حمایت از آرمان‌های نظام اسلامی همچنان ادامه دارد وکرمانیان ولایتمدار و عزتمند در تجمع خود، بر تبعیت از ولی فقیه تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مردم پایتخت مقاومت دوشادوش دیگر ایرانیان تا پیروزی نهایی بر استکبار جهانی و حذف رژیم سفاک صهیونیستی در زیر پرچم ولایت و هدایت رهبر معظم انقلاب از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد و تا پای جان برای انقلاب اسلامی ایران بیش از پیش نقش‌آفرینی می کنند.

کرمانیان، همچون دیگر هموطنان وآزادگان جهان تاکید می کنند: تا پای جان در مسیر ولایت مطلقه فقیه و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهند بود و لحظه‌ای در تبعیت از فرامین معظم له درنگ نخواهند کرد.