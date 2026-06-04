استاندار آذربایجان غربی گفت: اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای آسیب دیده از جنگ رمضان در نزدیکتر زمان تهیه ، آماده و به آنان ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در جلسه هماهنگی تهیه اقلام اساسی خانواده های آسیب دیده از جنگ رمضان افزود: دستگاه‌های مربوطه از پراکنده کاری خودداری کرده و بصورت متمرکز کمک های خود را آماده و اقلام مورد نیز را دسته بندی کنند.

وی با تاکید بر اینکه اقلام مورد نیاز ۸۰ خانوار به موقع خریداری شود گفت: با توجه به شرایط معیشتی موجود ضروریست اقدامات فوق شتاب بیشتری بگیرد و دستگاه‌های مربوطه با تشکیل جلسه و رایزنی تعداد کالاهای مورد نیاز و قیمت آنها را بررسی کرده و برای خرید اقلام آماده کنند.

رحمانی به جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: حمایت های لازم به موقع از این جامعه انجام گیرد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: حساسیت بیشتری نسبت به تامین اقلام مورد نیاز خانواده های آسیب دیده از جنگ نشان داده شود و دستگاه‌هایی که می توانند کمک کنند نحوه کمک رسانی خود را بیان کنند.

رحمانی با بیان اینکه باید طوری در این زمینه عمل شود که آذربایجان‌غربی به عنوان یک الگو در سطح کشور معرفی شود، گفت: تامین اقلام مورد نیاز خانوارهای آسیب دیده از جنگ با روحیه بالا انجام گیرد.