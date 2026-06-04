پدر شهیدان کشتی گیر ایرج، سیروس و شاهین پورزند دار فانی را وداع گفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد پورزند پدر سه برادر شهید دوران دفاع مقدس (ایرج، سیروس و شاهین پورزند) پس از طی کردن دوران طولانی بیماری، شب گذشته چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دار فانی را وداع گفت.

برادران پورزند سه قهرمان کشتی بودند که در جنگ تحمیلی عراق به شهادت رسیدند.

در ماه های اخیر وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته المپیک و پیشکسوتان شاخص کشتی به عیادت پدر شهیدان پورزند رفته بودند.

گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما مصیبت وارده را به خانواده ایشان و جامعه ورزش تسلیت عرض می کند.