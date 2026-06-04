مهار آتشسوزی در انبار فروشگاه لوازم خانگی اراک توسط آتشنشانان
روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک: با حضور سریع آتشنشانان، حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار و از سرایت آن به املاک مجاور جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ در ساعت ۱۷:۱۰ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ و اعلام وقوع حریق در انبار یک فروشگاه لوازم خانگی، آتشنشانان ایستگاه شماره ۶ واقع در خیابان محسنی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
جواد حیدری، عضو گروه نجات حاضر در این عملیات، اظهار کرد: پس از حضور نیروهای عملیاتی در محل مشخص شد انبار فروشگاه به دلایل نامعلوم دچار آتشسوزی شده است.
وی افزود: آتشنشانان در نخستین اقدام، انشعابات برق و گاز محل را قطع کرده و پس از اطمینان از عدم محبوس شدن افراد در ساختمان، عملیات همزمان اطفای حریق و تهویه دود را آغاز کردند.
حیدری با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی تصریح کرد: با اجرای اقدامات تخصصی، آتش در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش حریق و دود به سایر بخشها و املاک مجاور جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: پس از انجام عملیات لکهگیری و اطمینان از خاموش شدن کامل شعلههای پنهان در میان وسایل، محل حادثه ایمنسازی و به مالک تحویل داده شد.
بر اساس این گزارش، این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن از سوی کارشناسان در حال بررسی است.