به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری، مدال آوری دختران خوزستانی را در مسابقات دو و میدانی جوانان آسیا نوید دهنده دانست.

زینب پارسافخر اظهار کرد: ما شاهد افتخارآفرینی و درخشش شیردختران خوزستانی در مسابقات آسیایی بودیم. مریم احمدی و هانیه شه پری به همت آقای موسوی مربی خوزستانی تیم ملی توانستند در این مسابقات سه مدال نقره را برای ما به ارمغان بیاورند.

او بیان کرد: حضور الهام‌بخش این دختران خوزستانی در تیم ملی نوید دهنده این است که انشاءالله راه پرافتخار پیشتازی و همچنین همت بالا و پیشرفت دختران خوزستانی در کشور و در دنیا ادامه‌دار خواهد بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان همچنین گفت: با حمایت و درایت استاندار خوزستان و همچنین تلاش‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان و البته تلاش‌های این دختران و خانواده‌های آنها، امیدوار هستیم که آنها با برنامه‌ریزی بهتر در مسابقات جهانی نیز بتوانند صاحب مدال شوند.

مسابقات آسیایی سطح بالایی داشت

همچنین سید اسفندیار موسوی، مربی خوزستانی تیم ملی دو و میدانی در این مراسم، اظهار کرد: در این مسابقات، دو ورزشکار به نام‌های هانیه شه‌پری و مریم احمدی اعزام شدند که هانیه شه‌پری توانست دو مدال نقره و مریم احمدی یک مدال نقره کسب کند و سه مدال برای خوزستان و شهرستان ایذه به دست بیاورند.

این مربی خوزستانی در ادامه بیان کرد: مسابقات آسیایی سطح بالایی داشت و کشور‌ها نسبت به سال‌های قبل خیلی عالی شده بودند.

موسوی گفت: ورزشکاران ما علاوه بر اینکه توانستند این مدال‌ها را کسب کنند، توانستند ورودی مسابقات جهانی در کشور آمریکا را نیز به دست بیاورند.

او عنوان کرد: از آقای حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی که تیم را با وجود همه سختی‌ها اعزام کرد و حمایت مدیرکل ورزش استان آقای بنی تمیم به عنوان پشتوانه هیئت دومیدانی استان و دیگر مسولان هیات استان، شهرستان ایذه و به خصوص خانواده‌های این دختران مدال آور که حمایت کردند نیز قدردانی می‌کنم.