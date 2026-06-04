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انیمیشن سینمایی «فرمانروای آب» به کارگردانی مجید اسماعیلی، همزمان با سالروز قیام ۱۵ خرداد، روایتی متفاوت از ایستادگی در برابر جریانات تکفیری و پیوند عمیق عاطفی میان دو نسل را به قاب تلویزیون میآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرا رسیدن سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد، انیمیشن سینمایی «فرمانروای آب» روز جمعه، ۱۵ خردادماه، ساعت ۹ صبح از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این اثر که در زمره انیمیشنهای سهبعدی سینمای ایران قرار میگیرد، به تهیهکنندگی مشترک مجتبی امینی و حسین سلطانی تولید شده و تلاش دارد با نگاهی متفاوت به مفاهیم مقاومت، وحدت و ایثار، مخاطب را با خود همراه کند.
داستان «فرمانروای آب» پیرامون جوانی ایرانی است که در جستوجوی پدر مفقود خود راهی کشور عراق میشود.
این سفر، او را درگیر شبکهای پیچیده از توطئههای تروریستی و مواجهه با قدرتهای مداخلهگر میکند.
در این مسیر، فیلم فراتر از یک اثر سرگرمکننده، با ترسیم چهره واقعی جریانهای تکفیری و مداخلات بیگانگان، تلاش دارد ماهیت تحولات منطقهای را برای نسل جوان تبیین و شفافسازی کند.
آنچه «فرمانروای آب» را از آثار مشابه متمایز میکند، تمرکز ویژه بر مفاهیم تربیتی و امدادهای غیبی است.
پیوند میان پدر و پسر در این انیمیشن، تنها یک رابطه عاطفی ساده نیست؛ بلکه نمادی از اهمیت تربیت صحیح و انتقال باورهای معنوی به نسل آینده است.
این اثر با پیوند زدن هویت ملی و نگرشهای ایمانی، الگویی از استقامت در برابر سلطه را به تصویر میکشد.
علاقهمندان میتوانند این انیمیشن سینمایی را که روایتی هنرمندانه از ایستادگی و ارزشهای انقلابی است، صبح روز جمعه ۱۵ خرداد، ساعت ۹ از شبکه دو سیما تماشا کنند.