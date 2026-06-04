درسالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، مردم وفادار و بصیر کرمان یاد حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشتند و از نقش مهم رهبری در پیروزی ایران اسلامی گفتند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) صبح امروز پنجشنبه در شرایطی آغاز شد که شهید آیت‌الله خامنه‌ای برخلاف ۳۶ سال گذشته که هر سال در این مراسم سخنرانی می‌کرد، امسال به امام و شهدا پیوسته است و جایگاه خالی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دلها را دو چندان در غم فرو برد.

سوگواران در ابتدای ورود علاوه بر قرائت فاتحه بر روح دو رهبر فقید و شهید انقلاب با سردادن شعارهای الله اکبر بیعت دوباره خود با آیت الله سیدمجتبی خامنه ای را فریاد می زنند.

مداحی مداحان اهل بیت در سوگ بنیانگذار انقلاب و رهبر شهید از دیگر برنامه های این مراسم است.