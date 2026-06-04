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دادستان عمومی و انقلاب قائنات از تعلیق شورای انضباطی ۵۰ نفر از زندانیان این شهرستان به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات از تعلیق شورای انضباطی ۵۰ نفر از زندانیان این شهرستان به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد و گفت: با توجه به مشارکت زندانیان در برنامههای قرآنی و فرهنگی ـ مذهبی، به زندانیان حاضر در بندهای باز و نیمهباز نیز ۵ روز مرخصی اعطا شد.
عبدالهزاده با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از مشوقهای فرهنگی و تربیتی در فرآیند بازاجتماعی شدن زندانیان افزود: اجرای چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در تقویت انگیزه، ارتقای رفتارهای مثبت و فراهم شدن زمینه بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه داشته باشد.
وی گفت: دستگاه قضایی در کنار اجرای قانون، از ظرفیتهای فرهنگی، تربیتی و تشویقی برای اصلاح و بازپروری زندانیان نیز بهره میگیرد و مناسبتهای مذهبی میتواند فرصت مناسبی برای تقویت این رویکرد در زندانها باشد.