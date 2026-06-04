به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: در نوار شمالی استان (مناطقی از شهرستان زرندیه) احتمال رشد ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نمی‌باشد.

مرادی افزود: طی روز شنبه جوی نسبتا پایدار در استان خواهیم داشت.

طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه گذر موج کوتاه تراز میانی جو موجب افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در برخی مناطق استان خواهد شد.