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مطابق بررسی آخرین نقشههای پیش بینی وضع هوا امروز و فردا جمعه با استقرار جوی نسبتا پایدار آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: در نوار شمالی استان (مناطقی از شهرستان زرندیه) احتمال رشد ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نمیباشد.
مرادی افزود: طی روز شنبه جوی نسبتا پایدار در استان خواهیم داشت.
طی روزهای یکشنبه و دوشنبه گذر موج کوتاه تراز میانی جو موجب افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در برخی مناطق استان خواهد شد.