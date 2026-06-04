به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بردسکن، ضمن تبیین جزئیات این فعالیت خیرخواهانه گفت: در قالب طرح «اطعام علوی»، بیش از ۳۰۰۰ پرس غذای گرم و بسته‌بندی شده میان گروه‌های هدف از جمله ایتیمان، بیماران و خانواده‌های تحت پوشش توزیع شده است.

جواد حسن‌زاده با اشاره به اهمیت اجتماعی و مذهبی این اقدام، افزود: ارزش اقتصادی این طرح با مشارکت همت نیکوکاران، حدود ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این عملیات در راستای پاسخگویی به نیاز‌های اساسی اقشار آسیب‌پذیر و تبلور ارزش‌های انسانی در روز عید غدیر انجام گرفت.