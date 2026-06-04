به مناسبت عید غدیر خم ۵۵۰۰ پرس غذای گرم در بویین میاندشت و لنجان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری

صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مصطفی شهریاری، مسئول گروه جهادی شباب‌الزهرا (س) شهرستان لنجان، با اشاره به تداوم سنت حسنه اطعام در عید سعید غدیر خم، از طبخ و توزیع ۳ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند این شهرستان خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن فرهنگ علوی، هدف از اجرای این طرح را گسترش سنت اطعام غدیری و حمایت از اقشار کم‌برخوردار دانست که با همت خیرین و مشارکت داوطلبانه اعضای این گروه جهادی به مرحله اجرا درآمده است.

به همت گروه جهادی بسیج وبه مناسبت عید سعید غدیر خم ۲۵۰۰ پرس غذای گرم هم با عنوان اطعام علوی در بویین میاندشت طبخ وتوزیع شد.

هزینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی اطعام علوی توسط خیران ومشارکت مردمی تامین شده است.

حجت‌الاسلام علی هاشمی مسئول موسسه خیریه امید محرومان لنجان از توزیع ۵ هزار پیتزا میان کودکان خانواده‌های زیر پوشش مؤسسه خیریه امید محرومان شهرستان لنجان هم خبر داد و گفت: این اقدام به مناسبت عید سعید غدیر خم و با همکاری جمعی از خیران و ۶ واحد فست‌فود در شهرستان لنجان انجام شد.

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