مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان گفت: مشکل اراضی پلاک ۱۵۴۴ دزفول با پیگیری مسئولان مربوطه، پس از گذشت ۷۰ سال حل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مرتضی خاکباز در نشستی که به منظور بررسی مشکل پلاک ۱۵۴۴ دزفول در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: پیرو نشستی که با حضور امام جمعه و نماینده دزفول با رئیس سازمان اوقاف کشور برگزار شده بود، مقرر شد این زمین به سود مردم تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: این زمین پس از گذشت بیش از ۷۰ سال سرگردانی اهالی کوی سعدی، امروز تعیین تکلیف شد و مقرر شد براساس اصل هم‌ارزشی، زمینی از سوی منابع طبیعی در نظر گرفته و کارشناسی شود و در ازای این پلاک به اوقاف واگذار و قدرالسهم اوقاف به مردم واگذار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان حل این مشکل را اتفاقی مهم در این استان دانست و گفت: ۶۰ مسجد دزفول از نظر فرهنگی جزو مساجد برخوردار محسوب می‌شوند که بدون درآمد هستند.

وی افزود: باید درخصوص این مساجد تصمیم‌گیری شود و درآمد ثابتی برای مساجد و انجام امور فرهنگی در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام خاکباز اضافه کرد: با مساعدت مسکن و شهرسازی و شهردار دزفول مقرر شد اراضی تجاری در اختیار اوقاف قرار گیرند تا اوقاف در اسرع وقت نسبت به ساخت اماکن تجاری برای مساجد موردنظر اقدام کند.

وی افزود: با این اقدامات، معضلات فرهنگی که از نظر مالی ایجاد شده بودند، رفع خواهند شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان درخصوص نبود قبرستان در مناطق پیام نور، شهرک زراعی و انجیرک دزفول نیز گفت: نماینده دزفول پیگیری زیادی برای حل این مشکل انجام داده و مقرر شده است اوقاف بین سه تا پنج هکتار زمین برای قبرستان این مناطق اختصاص دهد تا مشکل دفن اموات رفع شود.

وی از تلاش نماینده، فرماندار و امام جمعه دزفول در راستای حفظ آسایش مردم در سایه بقاع متبرکه قدردانی کرد.

اهالی کوی سعدی دزفول سال‌ها به دلیل وجود اختلاف بین شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه برای دریافت سند مالکیت زمین خود مشکل داشتند و رفع این مشکل یکی از مطالبات اصلی آنها بود.