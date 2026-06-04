به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون در دو بخش زیرسطحی با هدف تامین سفرهای عبوری و بخش روسطحی با هدف تامین دسترسی‌های محلی بلوار تعاون و سایر گردش‌های ترافیکی مورد نیاز در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به تسریع عملیات اجرایی در بخش زیرگذر بزرگراه شهید حکیم، گفت: نصب هندریل همزمان با ادامه عملیات نصب قرنیز از جبهه شرقی پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل دیوارهای نمایی پروژه طی هفته آینده خبرداد و افزود: زیرسازی شیبراهه شرقی زیرگذر ادامه دارد و همزمان عملیات جدول‌کاری در بخش‌های مختلف پروژه انجام می‌شود.

صداقتی با اعلام خبر آغاز اجرای بتن غلتکی در این پروژه گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ هزار تن بتن غلتکی و حدود هشت هزار تن آسفالت در سراسر این پروژه توزیع و اجرا شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران پیشرفت این پروژه را بالغ بر ۸۵ درصد تخمین زد و خاطرنشان کرد: بخش زیرگذر پروژه در تیرماه امسال گشایش می یابد تا در مرحله بعدی فضا جهت تکمیل بخش روسطحی این پروژه شامل دسترسی‌های بلوار تعاون و دوربرگردان‌ها آزادسازی شود.

گفتنی است احداث زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون که از مهرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، به طول تقریبی هزار و ۲۵۰ متر و عرض ۲۳ متر دارای ۳ خط عبوری در طرفین است.