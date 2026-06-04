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مهلت ثبتنام در طرح فروش مشارکت در تولید محصولات ایران خودرو که از روز شنبه آغاز شده است، ساعت ۱۶ امروز (۱۴ خرداد) به پایان میرسد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مرحله، خودروهای تارا دستی V ۱، سورن پلاس دوگانهسوز EF ۷، سورن پلاس TU ۵ P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی با سود مشارکت ۲۰.۵ درصد و موعد تحویل بهمن ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ برای متقاضیان عرضه شده است.
متقاضیان میتوانند در مهلت باقیمانده با مراجعه به سامانه رسمی ایرانخودرو به نشانی ikco.ir در این طرح فروش ثبتنام کنند.
ذکر این نکته لازم است که؛ در روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها بهصورت غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت مصوب زمان تحویل محاسبه خواهد شد.
گفتنی است؛ ثبت نام در این طرح از نهم خرداد ماه آغاز شده و تا کنون اطلاعیهای مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام از سوی ایران خودرو منتشر نشده است.